Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 29.05.2020 um 19:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich in der Kaiserstraße/Lützelstraße Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 6-jähriges Kind in Form eines Unterschenkelbruchs verletzt und ins Krankenhaus verbracht wurde. Ein 42-jähriger Mann aus Zweibrücken befuhr mit seinem Mercedes GLE die Lützelstraße und bog nach links in die Bubenhauser Straße ein. Hierbei kollidierte er mit dem, die Fahrbahn querenden, Fußgänger (Kind). An dem Mercedes entstand kein Schaden. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell