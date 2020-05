Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Personenkontrollen

Ein Haschischbrocken und ein Schlagring sichergestellt

Pirmasens (ots)

Zunächst wurde gestern, um 18:15 Uhr, ein 37jähriger Pirmasenser in der Schwanenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Nachdem er schon mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war, wurde er durchsucht. Dabei händigte er einen kleinen Haschischbrocken aus. Ein 18jähriger Pirmasenser wurde heute um 00:15 Uhr in der Winzler Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei händigte er freiwillig einen Schlagring aus, den er in der Hosentasche mitgeführt hatte. Das stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar, da es sich um einen sogenannten "verbotenen Gegenstand" handelt. Gegen beide wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. pips

