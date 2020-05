Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gg. Das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Bei einem 21-jährigern Zweibrücker wurde im Rahmen einer Personenkontrolle am 29.05.2020 gegen 16.20 Uhr in der Schwalbenstraße in Zweibrücken eine geringe Menge (1,9 Gramm) Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell