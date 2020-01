Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Bilanz zum Jahreswechsel. Keine schweren Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Calw

Kreis Calw (ots)

Die Bilanz in der Silvesternacht fällt überwiegend positiv aus. So gab es in Bad Wildbad drei kleinere Einsätze, hier gab es verursacht durch einen Böller, im Parkhaus eine Rauchentwicklung. Zwei Kleinbrände von Feuerwerk wurden Mittels Kleinlöschgeräten gelöscht.

In Nagold brannte ein Müllcontainer de von der Feuerwehr gelöscht wurde.

In Calw brannten mehrere Mülltonnen die durch Anwohner selbst gelöscht werden konnten. Da die Mülltonnen unter einem Carport standen prüfte die Feuerwehr den Löscherfolg und löschte zur Sicherheit nach.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

Udo Zink

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 176 630 49 295

Fax: +49 7053 3168

Fax mobil: +49 0711 25 296 11 372

E-Mail: presse@kfv-calw.de

http://www.kfv-calw.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell