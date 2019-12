Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Kaminbrand dehnt sich zum offenen Dachstuhlbrand aus. Bewohner konnten sich selbst retten.

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bad Herrenalb (Kreis Calw) (ots)

Gegen 14.00 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Herrenalb zu einem Kaminbrand in die Calwer Straße im Ortsteil Neusatz alarmiert. Der Kamin war wohl nicht mehr frei und somit wurde als Erstmaßnahme versucht mit einem Kaminfegerwerkzeug den Abzug wieder zu gewährleisten. Dies gelang leider nur teilweise und somit wurde der Kamin weiter thermisch beaufschlagt. Dies hatte zur Folge dass in der Umgebung des Kamins sich brennbare Materialien entzündeten und wenig später das Dachgeschoß brannte. Auf Grund der sehr hohen Brandlast hatten die Einsatzkräfte große Schwierigkeiten an die Brandherde zu gelangen und diese zu löschen. Zwischenzeitlich dehnte sich der Brand zu einem offenen Dachstuhlbrand aus.

Zu Spitzenzeiten waren bis zu fünf Feuerwehrtrupps der Feuerwehren Bad Herrenalb und Dobel gleichzeitig unter umluftunabhängigem Atemschutz im Haus mit den Löscharbeiten betraut. Sie hatten alle Hände voll zu tun um die Brandnester in der Brandlast zu finden und abzulöschen. Die Feuerwehr Bad Wildbad wurde ebenfalls alarmiert und legte eine unabhängige Leitung von Dobel nach Neusatz, um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten. In der Folge musste die rechte Dachhaut des Gebäudes geöffnet werden um sicher zu gehen dass keine Brandnester sich unter den Ziegen noch befanden. Danach galt es die Brandlast zu entfernen und in Containern abzutransportieren.

Der Calwer Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide eilte zum Einsatz, um die Einsatzleitung zu unterstützen. Auch der Gerätewagen der Feuerwehrwekstatt des Landkreis Calw wurde alarmiert und versorgte die Atemschutztrupps mit ausreichend Atemschutzflaschen- und Geräten. Ebenfalls machten sich die Bürgermeister von Bad Herrenalb und Dobel, Norbert Mai und Christof Schaack ein erstes Bild von den Löscharbeiten. Der Bauhof von Bad Herrenalb streute die Einsatzstelle immer wieder ab, da durch Temperaturen um den Gefrierpunkt die Unfallgefahr für die Einsatzkräfte immer größer wurde.

Die Feuerwehren Bad Herrenalb, Dobel und Bad Wildbad waren mit rund 70 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort. Der DRK-Ortsverein Bad Herrenalb / Dobel waren mit neun Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort und versorgten die Einsatzkräfte mit Essen und Getränken. Ebenso waren der Polizeiposten Bad Wildbad, die Netze-BW und ein Kaminkehrer im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

Udo Zink

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 176 630 49 295

Fax: +49 7053 3168

Fax mobil: +49 0711 25 296 11 372

E-Mail: presse@kfv-calw.de

http://www.kfv-calw.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell