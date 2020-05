Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Körperverletzung an der Esso-Tankstelle Arnulfstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Am 30.05.2020, zwischen ca. 03:35 und 03:50 Uhr, meldeten sich voneinander unabhängig zwei Geschädigte, die mitteilten, dass sie von einem Mann im Bereich der Esso-Tankstelle in der Arnulfstraße ohne Grund mit der Faust geschlagen wurden. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung ein einschlägig bekannter 28-jähriger Mann aus Pirmasens aufgegriffen werden. Er streitet die Taten jedoch ab. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell