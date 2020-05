Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Alkoholisiert Motorradfahrer übersehen; Motorradfahrer leichtverletzt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 30.05.2020, gegen 13:15 Uhr, befuhren ein 28-jähriger Motorradfahrer und eine 49-jährige Autofahrerin die Lemberger Straße in Richtung Ruhbank. In Höhe der Firma Schoen + Sandt wollte der Motorradfahrer, der vor dem PKW fuhr, nach rechts in eine Einfahrt fahren. Die Autofahrerin erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr von hinten auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Prellungen und Abschürfungen zu. Das Motorrad war im Heckbereich stark beschädigt, der PKW im Frontbereich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 bis 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Verursacherin unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 0,84. |pips

