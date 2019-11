Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Radfahrer übersehen und zu Fall gebracht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 28.11.2019, gegen 14.05 Uhr kam es in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Der Unfallverursacher parkte am rechten Fahrbahnrand und stieg aus seinem Pkw aus. Hierbei übersah er den links am Pkw vorbeifahrenden 21-jährigen Radfahrer, welcher daraufhin zum Fall kam und leicht verletzt wurde.

