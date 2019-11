Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radelndes Kind übersteht Zusammenstoß mit Pkw unverletzt

Freiburg (ots)

Ein fahrradfahrendes Kind ist am Mittwochmorgen, 27.11.2019, in Wehr mit einem Pkw zusammengestoßen. Der 13 Jahre alte Junge stürzte in der Folge, blieb aber unverletzt. Gegen 07:30 Uhr war eine 44 Jahre alte Audi-Fahrerin von der Schopfheimer Straße nach links in die Talstraße abgebogen. Dabei übersah sie den Radfahrer, der die Talstraße geradeaus überquerte. Es kam zu einer leichten Kollision. Der Rettungsdienst war vor Ort und untersuchte den gestürzten Radler. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, am Audi keiner. Der Radler hatte vorbildlich einen weißen Radhelm an, einen neongelben Regenschutz über seinen Rucksack gezogen und das Licht an.

