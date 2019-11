Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeugbrand auf der B34 beim Hertener Loch

Freiburg (ots)

Einen gehörigen Schrecken dürfte ein Autofahrer am Donnerstagmorgen, 28.11.19, gegen 06.30 Uhr, bekommen haben. Vermutlich aufgrund technischer Ursache geriet sein Peugeot während der Fahrt im Bereich des Motorraumes in Brand. Trotz des Einsatzes der Feuerwehren aus Rheinfelden und Herten brannte der Peugeot jedoch vollständig aus. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften am Brandort. Personenschaden ist nicht entstanden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell