POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Parkrempler und geflüchtet - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat eine unbekannte Person am Dienstag in Walldürn mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Volvo beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.20 Uhr und 16.30 Uhr in der Keimstraße. Eine 45-Jährige hatte ihren Volvo auf dem Parkplatz gegenüber des Finanzamts abgestellt. Hier muss die unbekannte Person die Front des Volvos gestreift haben. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Neckargerach: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Am Dienstagmorgen stießen in Neckargerach ein Passat eines 44-Jährigen und ein Hyundai eines 25 Jahre alten Mannes zusammen. Gegen 6.30 Uhr kollidierten die Fahrzeuge an der Einmündung der Brückenstraße in die Eisenbahnstraße. Hierbei hatte der 44-Jährige beim Einfahren in die Eisenbahnstraße offensichtlich das von rechts kommende Fahrzeug übersehen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Das Auto des 25-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Waldbrunn: Täter ermittelt

Durch akribische Ermittlungsarbeit gelang es Beamten des Polizeipostens Limbach eine Serie von Straftaten aufzuklären. Insgesamt sieben Einbrüche und Diebstähle konnten sie durch einen DNA-Treffer aufklären. Im Zeitraum zwischen dem 19. und 23. Januar hatten zunächst Unbekannte Motorräder, Fahrräder und Reifen im Wert von etwa 42.000 Euro aus Garagen und Carports in Waldbrunner Ortsteilen entwendet. Eine DNA-Spur in einer der Garagen brachte die Ermittler auf die Spur eines 32-Jährigen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Ermittlungen zu möglichen weiteren Tätern dauern noch an.

