Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Sechs Reifen eines Sattelaufliegers zerstochen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen des vergangenen Wochenendes (24.07.-26.07.2020) kam es in der Nachtweide in Neustadt an der Weinstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Sattelauflieger. Der Anhänger wurde über das Wochenende ordnungsgemäß in der genannten Straße abgestellt. In dieser Zeit stachen unbekannte Täter*innen sechs Reifen des mit Abfallprodukten beladenen Aufliegers platt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 2400 Euro. Zeugen werden gebeten Hinweise der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321-8540 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell