Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach wiederholter Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in Kindertagesstätte

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den vergangen zwei Nächten betraten unbekannte Täter*innen zum wiederholten Male unbefugt den Außenbereich der Kindertagesstätte Käferkiste im Le-Quartier-Hornbach in Neustadt/Wstr.. Die Täter*innen beschädigten hierbei mehrere Spielsachen. Bereits in der Vergangenheit fielen Personen an der Örtlichkeit durch Sachbeschädigung, illegaler Abfallentsorgung und Ruhestörung auf. Zeugen, welche in letzter Zeit diesbezüglich Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten diese Hinweise bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-8540 mitzuteilen. Zur Feststellung der entstandenen Schadenshöhe bedarf es weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell