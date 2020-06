Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Dachdecker betrügen Seniorin

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2020, kam es gegen 11.00 Uhr zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Frau. Zwei unbekannte Männer hatten an der Haustür in der Kapellenstraße geschellt und sich als Dachdecker vorgestellt. Einer der Täter ging sofort an der alten Dame vorbei ins Obergeschoss, während der andere Mann die Seniorin in ein Gespräch verwickelte. Der Dieb behauptete, dass ein Dachziegel schief liegen und sein Kollege das richten würde. Nach wenigen Minuten kehrte der Mann, der im Obergeschoss war, zurück und verkündete, dass alles repariert sei. Die Täter gingen daraufhin zu Fuß in Richtung Grimmestraße. Die 81-Jährige stellte daraufhin fest, dass ein Goldarmband aus ihrem Schlafzimmer fehlte. Der Täter, der sie in ein Gespräch verwickelte, war über 40 Jahre alt, 185 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte teilweise lichtes, dunkles Haar und trug eine dunkle, lange Hose. Der Täter, der in das Haus eindrang, war 20-30 Jahre alt, 185 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose und ein farbiges Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

