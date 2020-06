Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in Haspe

Hagen (ots)

Einbrecher drangen am Dienstagvormittag, zwischen 08.50 Uhr und 11.30 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße ein. Die 30-jährige Mieterin fand ihre Wohnung nach kurzer Abwesenheit durchwühlt vor. Die Wohnungseingangstür war beschädigt. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Geschädigte vermisst jedoch eine Kette, die einen Wert von rund 100 Euro hat. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Verdächtige Feststellungen können bei der Polizei unter 02331-986-2066 gemeldet werden.

