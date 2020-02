Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz "Sicherheit in Bus und Bahnen" von Landes- und Bundespolizei

Dortmund - Bochum (ots)

In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz überprüften Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei gestern (27. Februar) zahlreiche Personen an den Verkehrsstationen im Dortmunder Stadtgebiet.

Insgesamt wurden 109 Personen überprüft. Dabei konnten zwei Haftbefehle vollstreckt und mehrfach Betäubungsmittel sichergestellt werden. Zudem wurden vier Personen in Gewahrsam genommen und 10 Platzverweise ausgesprochen.

Flankiert wurden die Einsatzmaßnahmen vom Prüfdienst der DSW 21, welche die Fahrausweise von 4.600 Personen überprüften und dabei 168 Beanstandungen feststellten.

Im Dortmunder Hauptbahnhof überprüften Bundespolizisten einen 38-jährigen Bochumer, der kurz darauf in die U-Bahn flüchtete und anschließend während seiner Festnahme Widerstand leistete. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden 19 Gramm Amphetamine sichergestellt. Gegen den polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Einen per Haftbefehl gesuchten 25-jährigen Mazedonier nahmen Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei an der U-Bahn Haltestelle Stadtgarten fest. Nachdem der Vater des 25-Jährigen die Geldstrafe zahlte, wurde er anschließend wieder in die Freiheit entlassen.

Die gemeinsamen Schwerpunkteinsätze, die seit Jahren erfolgreich durchgeführt und durch die Dortmunder Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen werden, finden auch zukünftig unter Einbindung der Netzwerkpartner DSW 21 und der Stadt Dortmund statt. *ST

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell