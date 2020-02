BPOL NRW: Festnahme nach Ladendiebstahl - Aufmerksame Mitarbeiterin verfolgte den Täter

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am 26.02.2020 gegen 17:30 Uhr erreichte die Bundespolizei Münster ein Mitfahndungsersuchen der Polizei Emsdetten nach einem flüchtigen Täter, der einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Emsdetten begangen hatte.

Der Diebstahl wurde durch eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkt und der Beschuldigte bis zum Bahnhof Emsdetten verfolgt. Hier stieg er in den Zug nach Münster. Durch eine Streife der Bundespolizei konnte der Täter aufgrund der genauen Personenbeschreibung direkt nach Ankunft im Hauptbahnhof Münster gestellt werden.

Der polizeibekannte Beschuldigte, ein 31-jähriger Mann aus Salzkotten, wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten in seinem Rucksack sechs Parfümpackungen mit Inhalt und zwei Teppichmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Messer davon war griffbereit deponiert.

Den einschlägig in Erscheinung getretenen Mann erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Diebstahl mit Waffen.

