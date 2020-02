Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen versuchter räuberischer Erpressung gesucht - Bundespolizei verhaftet Straftäter am Flughafen Köln/Bonn -

Köln/Bonn (ots)

75 Tagessätze zu je 20 Euro zuzüglich 860,29 Euro Verfahrenskosten, so lautete das Urteil des Amtsgerichts Hannover gegen einen Mann im Dezember 2018. Verurteilt wurde der heute 27-Jährige wegen versuchter besonders schwerer Erpressung.

Da der Mann den ihm auferlegten Gesamtbetrag (2360,29 Euro) auch nach über einem Jahr nicht bezahlt hatte, schrieb ihn die Staatsanwaltschaft Hannover schließlich zur Festnahme aus.

Gestern Abend (26. Februar 2020) wurde der litauische Staatsangehörige am Flughafen Köln/Bonn durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert und verhaftet. Er kam gerade aus Kaunas (Litauen) in Köln/Bonn an. Um eine Freiheitsstrafe abzuwenden, wurde dem Mann nach der Festnahme Möglichkeit gegeben, die Geldstrafe noch vor Ort zu bezahlen. Dies war ihm jedoch nicht möglich.

Der Verurteilte wurde nach Abschluss erster strafprozessualer Maßnahmen in den Gewahrsamsdienst der Kölner Polizei verbracht. Ihm drohen 75 Tage Haft.

