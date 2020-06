Polizei Hagen

POL-HA: Frau beim Ladendiebstahl erwischt - Vorläufige Festnahme

Hagen (ots)

Am Dienstag, 09.06.2020, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Elektronikgeschäft in der Elseyer Straße. Dort erkannte ein Detektiv gegen 12:00 Uhr eine Frau wieder. Diese stahl Ende Mai Festplatten im Wert von über 600 Euro. Damals flüchtete die Diebin jedoch, bevor der Detektiv sie ergreifen konnte. Der Mitarbeiter erkannte die Frau insbesondere dadurch wieder, dass sie die identische Kleidung trug. Auch dieses Mal lud sie mehrere Festplatten in dieselbe Tasche und versuchte aus dem Geschäft zu entkommen. Der 32-Jährige hinderte sie an einer erneuten Flucht und rief die Polizei. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. Ein bei ihr aufgefundenes Päckchen mit Marihuana stellten die Polizisten sicher. Das Diebesgut konnte an die Filiale zurückgegeben werden. Die Beute aus der vorangegangenen Tat befindet sich vermutlich bereits in den Händen Dritter. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

