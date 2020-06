Polizei Hagen

POL-HA: Gardinenstange auf Straße geworfen

Am Mittwochmorgen, 03:19 Uhr rief eine Zeugin die Polizei in die Buscheystraße. Sie hatte beobachtet, wie zwei junge Männer eine Gardinenstange auf die Fahrbahn warfen. Eine in die Fahndung eingebundene Streifenwagenbesatzung kontrollierte kurz darauf auf der Buscheystraße zwei Verdächtige (23 und 29 Jahre alt), auf die die Beschreibung zutraf. Die beiden erhielten eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Auto musste stark abbremsen und ausweichen, zu einem Schaden kam es nicht. Die 250 cm langen Stangen wurden von den Polizisten beseitigt.

