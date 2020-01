Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1, Raub an Bussteig Luisenforum, Zeugen gesucht! Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 16.01.2020, 05:15 Uhr

(He) Heute morgen kam es, den Angaben eines 44-jährigen Wiesbadeners zufolge, an der Bushaltestelle vor dem Luisenforum in der Dotzheimer Straße zu einem Raub, bei dem der Geschädigte von zwei Unbekannten angegriffen und seiner Basecap sowie einer Packung Zigaretten beraubt wurde. Gegen 05:15 Uhr war der Wiesbadener auf einer Wartebank des Bussteiges "A" eingeschlafen, als sich plötzlich zwei Männer zu ihm setzten und begannen ihn zu durchsuchen. Als er sich dessen verwehrte, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung mit den Tätern, von denen auch einer mit dem Geschädigten gemeinsam zu Boden gefallen sei. Der zweite Täter sei dann jedoch dem ersten zu Hilfe gekommen und habe, wie schon der erste zuvor, gewaltsam auf den Geschädigten eingewirkt. Zwischenzeitlich sei der 44-Jährige auch mit einer Eisenstange bedroht worden. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Bismarckring. Der Angegriffene wurde bei dem Übergriff verletzt. Beschreibung Täter 1: Circa 30 Jahre, circa 1,70 Meter, kräftige Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, grüne Jacke, beigefarbene Basecap. Beschreibung Täter 2: Etwas jünger als der 1. Täter, circa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, dunkler Teint, rote Daunenjacke. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Baustellendiebstahl mit hohem Schaden, Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, 21.12.2019 - 15.01.2020

(He)Im Zeitraum vom 21.12.2019 bis zum gestrigen Mittwoch waren Einbrecher in Kastel auf einer Baustelle unterwegs und entwendeten von dieser Werkzeuge im Wert von über 10.000 Euro. Auf dem in der Kurt-Hebach-Straße gelegenen Gelände öffneten die Täter gewaltsam einen Baucontainer und gelangten so unter anderem an mehrere Rüttelplatten, einen Baulaser, Kernbohrgeräte und Stromkabel. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Menge an Stehlgut lässt auf einen Abtransport mit einem Fahrzeug schließen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. Kaffeevollautomat entwendet, Wiesbaden, Adelheidstraße, 11.01.2020, 19:00 Uhr - 15.01.2020, 09:15 Uhr

(He)Gestern wurde bei der Polizei angezeigt, dass es in der Adelheidstraße zu einem Einbruch in ein Cafe gekommen war, bei dem die Täter einen Kaffeevollautomaten im Wert von circa 1.500 Euro entwendeten. Zwischen dem 11.01.2020 und gestern, 09:15 Uhr beschädigten die Täter die Eingangstür des Cafes und gelangten so in den Innenraum. Von dort ließen sie den Automaten mitgehen und verschwanden in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Unfallflucht, roter Kleinwagen fährt weiter, Wiesbaden, Helmholtzstraße, 15.01.2020, 15:20 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es in der Helmholtzstraße in Wiesbaden-Dotzheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der Zeugenangaben zufolge ein roter Kleinwagen einen Schaden an einem geparkte PKW verursachte und anschließend einfach weiterfuhr. Gegen 15:20 Uhr war das verursachende Fahrzeug aus Richtung "Steinkippel" in Fahrtrichtung Reisstraße unterwegs, als der PKW auf Höhe der Hausnummer 13 einen geparkten PKW im Vorbeifahren streifte. Eine Zeugin wollte noch durch Rufen auf den Unfall aufmerksam machen, der PKW fuhr jedoch weiter. Es soll sich um einen roten Kleinwagen mit "WI"- Kennzeichen gehandelt haben. Es entstand ein Schaden von circa 700 Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Kiedrich, Siegfried-Siems-Straße, 15.01.2020, 08.00 Uhr bis 20.45 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Mittwochs wurde ein Einfamilienhaus in der Siegfried-Siems-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter machten sich an zwei Terrassentüren des Hauses zu schaffen. Während eine der Türen den Aufhebelversuchen standhielt, gelang es den Einbrechern, die Zweite gewaltsam zu öffnen und durch diese in die Räumlichkeiten einzudringen. Im Anschluss wurden die Zimmer des Hauses durchsucht und zwei aufgefundene Ringe entwendet. Eine Nachbarin hatte gegen 19.30 Uhr auf dem Grundstück des betroffenen Wohnhauses eine ca. 1,80- 1,85 Meter große, männliche Person gesehen und im weiteren Verlauf ein Knackgeräusch gehört. Die verdächtige Person soll blaue Jeans und eine dunkle Jacke oder Pullover mit Kapuze getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrrad aus Gartenhütte gestohlen, Taunusstein, Bleidenstadt, Adolfstraße, 07.01.2020 bis 14.01.2020,

(pl)In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Adolfstraße in Taunusstein-Bleidenstadt eine Gartenhütte auf und entwendeten hieraus ein Fahrrad. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07.01.2020 und dem 14.01.2020. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Herrenfahrrad gestohlen, Eltville, Weinhohle, 15.01.2020, 16.00 Uhr, (pl)Ein Herrenfahrrad der Marke Pegasus haben unbekannte Täter am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Weinhohle in Eltville gestohlen. Der Geschädigte hatte sein graues Fahrrad hinter den Altglascontainern auf dem Park & Ride Parkplatz abgestellt. An dem gestohlenen Herrenrad war ein Fahrradkorb angebracht, in welchem eine Tasche samt dem Handy des Geschädigten deponiert war. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht!, Taunusstein, Seitzenhahn, Eltviller Straße, 14.01.2020, 21.00 Uhr bis 15.01.2020, 09.10 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Taunusstein-Seitzenhahn wurde in der Nacht zum Mittwoch ein geparkter weißer Mercedes Transporter im vorderen, linken Bereich beschädigt. Der Transporter war in der Eltviller Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

