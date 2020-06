Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Einbruch in Wohnhaus, Hinweise erbeten

Ohlsbach (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher durchwühlte sämtliche Räume im ersten Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in der Straße "Im Hubfeld". Der Eindringling stieg am Montagnachmittag zwischen 13:15 Uhr und 14:30 Uhr vermutlich durch den Kellereingang in das Anwesen ein. Mit Bargeld und einem Smartphone gelang dem unerwünschten Besucher die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 - 21-2200 entgegen genommen.

/ph

