Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Anzeigen

Offenburg (ots)

Einen Mittdreißiger erwarten seit Montag mehrere Anzeigen. Eine Verabredung zu einem klärenden Gespräch führte gegen 23 Uhr an einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße offenbar zu Handgreiflichkeiten. Der 34-Jährige soll eine ihm bekannte, 10 Jahre jüngere Frau, nachdem er die Scheibe ihres Wagens eingeschlagen haben soll, aus ihrem Fahrzeug gezerrt und anschließend geschlagen haben. Hierbei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss im Offenburger Krankenhaus behandelt wurden. Der Sachschaden an ihrem Auto wird auf rund 500 Euro geschätzt. Weil der mutmaßliche Aggressor unter Alkoholeinwirkung stand und zuvor offenbar mit einem Fahrzeug unterwegs war, erwarten ihn neben den Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung nun auch weitere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Er musste Blut abgeben.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell