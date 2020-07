Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Lambsheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 10.07.2020, auf Samstag, den 11.07.2020, parkt der 19-jährige Geschädigte seinen Pkw, einen schwarzen VW Golf, auf dem Parkplatz des Lambsheimer Weihers. Gegen 01:21 Uhr muss der Geschädigte, nachdem er an seinen Pkw zurückgekehrt war, feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Heckstoßstange mittig beschädigt wurde. Ein Zeuge konnte beobachten, dass ein dunkelfarbener Pkw Kombi beim Rangieren den geparkten Pkw des Geschädigten touchierte und die Unfallörtlichkeit, ohne seine Beteiligung am Unfall bekannt zu geben, verlassen hatte. Der Schaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

