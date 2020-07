Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ermittlung zweier Tatverdächtiger nach Einbruch in PKW (08/0452) 10.07.2020, 04:23 Uhr

Dudenhofen/Harthausen (ots)

Eine Gesamtschadenshöhe von circa 1300 EUR verursachten zwei Personen bei einem Einbruch in einen PKW, der in der Rottstraße in Dudenhofen abgestellt war. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie diese einen PKW Dacia aufbrachen und daraus Werkzeuge entwendeten. Da sich die beiden Täter vermutlich gestört fühlten, flüchteten sie zunächst auf einem mitgeführten Mofa und ließen Teile der Beute zurück. Beim nochmaligen Erscheinen am Tatort wurden sie durch den Zeugen angesprochen und flüchteten erneut. Zuvor warfen sie einen Werkzeugkoffer nach dem Zeugen, trafen diesen jedoch nicht. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnten in Harthausen zwei männliche Personen festgestellt werden, auf welche die ermittelte Beschreibung zutraf. Bei der Kontrolle der beiden 17 und 19-jährigen Tatverdächtigen konnte Betäubungsmittel, sowie verbotene Gegenstände in Form von Einhandmessern festgestellt werden. Die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung der beiden Tatverdächtigen, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell