Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer -Renault beschädigt und davongefahren (62/1806) 09.07.2020, 07:00 - 16:10 Uhr

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen parkte die 53-jährige Geschädigte ihren PKW, einen schwarzen Renault, in Längsaufstellung am Fahrbahnrand, in dem Carl-von-Ossietzky-Weg, in Speyer. Als sie gegen 16:10 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie an der Fahrertür und an dem Seitenspiegel Unfallschäden fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer verursachte die Schäden am Fahrzeug der Frau vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus dem gegenüberliegenden Parkplatz und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



