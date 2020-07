Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer -Vor der Fahrt Bier getrunken (37/1327) 09.07.2020, 12:50

Speyer (ots)

Am Donnerstagmittag kontrollierte die Polizei einen 71-jährigen Mann in der Geibstraße, in Speyer, mit seinem PKW. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, soeben eine Flasche Bier getrunken zu haben. Die leere Flasche befand sich noch im Fahrzeug. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er ihm Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug geführt hat.

