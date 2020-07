Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in PKW (31/1314) 09.07.2020, 21 Uhr bis 10.07.2020, 11:30 Uhr

Dudenhofen (ots)

Einen Schaden von 250 EUR verursachten unbekannte Personen beim Einbruch in einen PKW Seat, der auf dem Festplatz in Dudenhofen abgestellt war. Durch den/die Täter wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Anschließend wurde die Mittelkonsole, sowie die Ablage der Fahrertür durchwühlt. Entwendet wurde, nach ersten Erkenntnissen, jedoch nichts. Ob ein Zusammenhang mit dem Sachverhalt in der Rottstraße in Dudenhofen besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

