Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.01.2020 kam es in der Bahnhofstraße an einem Deko-Laden zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurden mit einem spitzen Gegenstand zwei Schaufensterscheiben des Ladens zerkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Ebenfalls zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 26.01.2020. An einem auf dem Parkplatz des Penny-Markts abgestellten weißen Peugeot 107 wurden beide Außenspiegel aus den Halterungen gerissen und zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet bei der Aufklärung der Taten die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen können an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der 06782/991-0 gerichtet werden.

