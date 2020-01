Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall: Unfallverursacher flüchtet

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 24. Januar kam es erneut auf dem Parkplatzgelände bei der Straße Auf der Idar, gegenüber der Einfahrt zum Parkhaus "Modepark Röther" in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit dem in der Parklücke stehenden PKW. Der Unfallzeitraum kann auf 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr am Freitagmorgen eingegrenzt werden.

Bereits am Mittwoch, den 22. Januar kam es zu einem ähnlichen Verkehrsunfall auf dem selben Parkplatzgelände. Auch hier wurde ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Tatzeitraum lag hier zwischen 10:55 Uhr und 11:55 Uhr.

Augenzeugen der beiden Verkehrsunfälle werden gebeten, sich auf der Polizeidienststelle in Idar-Oberstein zu melden. Telefonnummer: 06781-5610

