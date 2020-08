Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Unfall Außenspiegel verloren und geflüchtet

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Brandenburger Weg in Paderborn am Montagabend sucht die Polizei Paderborn nach dem Fahrer eines weißen Fahrzeugs, dem der rechte Außenspiegel fehlt. Dabei handelt es sich vermutlich um einen SUV.

Laut Zeugenaussagen sei das Auto gegen 18.30 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit aus dem Bayernweg in den Brandenburger Weg eingebogen und habe dort den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten VW Golfs touchiert. Dabei seien der Spiegel des Golfs stark beschädigt und der rechte Außenspiegel des vermeintlichen SUVs abgerissen worden. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, bog der Fahrer nach rechts in die Haustenbecker Straße ab und fuhr davon.

Die Polizei stellte den Außenspiegel des flüchtigen Autos sicher. Eine Fahndung im Nahbereich verlief jedoch negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des weißen SUVs geben können, melden sich bitte über die 05251-3060.

