Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Büren/Salzkotten (ots)

(mb) In Büren und Salzkotten sind am Mittwochnachmittag zwei Motorradfahrer (65/71) binnen weniger Minuten bei Verkehrsunfällen teils schwer verletzt worden.

Gegen 15.45 Uhr befuhr eine Gruppe von neun Motorradfahrern die Straße Knickberg in Büren-Weine in Richtung Rüthener Straße. An der Einmündung mussten mehrere Motorradfahrer wegen eines querenden Fahrzeugs bremsen. Ein 71-jähriger Suzukifahrer kippte mit seinem Motorrad um, blieb aber unverletzt. Der seitlich versetzt vor ihm fahrende 67-jährige Yamahafahrer zog sich eine Fußverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein 65-jähriger Mann fuhr mit seiner 1200er BMW gegen 15.55 Uhr von Delbrück-Boke kommend auf dem Mühlendamm nach Salzkotten-Verne. Er fuhr in den Kreisverkehr Hauptstraße ein. Im Kreisverkehr missachtete eine auf der Hauptstraße in Richtung Salzkotten fahrende 61-jährige Opel-Corsa-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrers. Das Auto kollidierte mit der Maschine und der Kradfahrer stürzte. Der 65-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell