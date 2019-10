Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahlsserie aufgeklärt

Bad Bentheim (ots)

Ermittlern der Polizei Bad Bentheim ist es gelungen, eine Serie von insgesamt zehn Diebstählen und Hausfriedensbrüchen im Bereich des Stadtgebietes aufzuklären. Ein 20-jähriger Mann räumte die Taten mittlerweile ein. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Juni und Oktober dieses Jahres in mindestens acht Fällen Diebstähle von Privatgrundstücken begangen zu haben. Bei zwei weiteren Vorfällen blieb es beim Tatbestand des Hausfriedensbruchs. Der Mann aus Bad Bentheim betrat jeweils unverschlossene Garagen oder die Terrassenbereiche verschiedener Privatgrundstücke und entwendete dort gelagerte Getränke. Weil in einem der Fälle Videoaufnahmen durch eine Überwachungskamera gefertigt wurden, konnte der Täter schließlich am 16. Oktober Identifiziert werden. Die Taten räumte er mittlerweile ein. Als Motiv gab er Mittellosigkeit an. Weil in anderer Sache noch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, wurde er festgenommen und in die JVA eingeliefert. Er hat eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen.

