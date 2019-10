Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Holzpalette auf Fahrbahn

Lingen (ots)

Am Montagabend ist es gegen 19.45 Uhr auf der Frerener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin war dort mit ihrem Ford C-Max in Richtung Freren unterwegs. Etwa 200 Meter hinter dem Kreuzungsbereich zur Hedon-Klinik überfuhr sie eine auf der Fahrbahn liegende Holzpalette. Dabei entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die Holzpalette von der Ladefläche eines Lkw oder eines Anhängers gefallen sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

