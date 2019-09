Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder brennt ein Papiercontainer in Velbert - 1909019

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag (03. September 2019) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Velbert-Langenberg gerufen. Gegen 15:50 Uhr brannte ein Container für Altpapier im Bereich der Einmündung Hauptstraße / Feldstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Jedoch konnte eine starke Beschädigung am Container nicht mehr verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Feuerwehr und Polizei gehen nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Eine aufmerksame Zeugin gab an, zwei Männer in unmittelbarer Nähe gesehen zu haben, kurz bevor die Container qualmten. Einer von ihnen hatte braune Rasta-Locken. Nähere Beschreibungen liegen der Polizei aktuell noch nicht vor. Ob diese beiden Männer etwas mit der Brandlegung zu tun haben oder ob es sich möglicherweise um weitere Zeugen handelt, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell