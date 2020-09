Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Wie der Polizei am Samstag mitgeteilt wurde, gab es zwischen Mittwoch, 16.09.2020, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 17.09.2020, 16.00 Uhr, eine Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Schildgasse. Auf dem in einem Hinterhof befindlichen Parkplatz stellte am Mittwoch ein 45 Jahre alter Mann seinen silbergrauen Fiat Punto auf dem frei zugänglichen Parkplatz ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er Schäden in Höhe von 800 Euro im Heckbereich. Diese wurden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

