Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Karsau: Vorfall an Hochzeit

Freiburg (ots)

In Rheinfelden-Karsau kam es am Sonntagabend, 20.09.2020, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 52 Jahre Autofahrer und Gästen einer Hochzeitsgesellschaft. Rund 50 Personen begaben sich gegen 22.20 Uhr in den Bereich einer Grünfläche im Fischerweg, um sich ein genehmigtes Feuerwerk anzuschauen. Mit seinem Skoda kam zeitgleich der 52-jährige den Fischerweg in Richtung Riedmatt angefahren. Laut mehreren Gästen soll er den Weg mit einer zu hohen Geschwindigkeit befahren haben und mehrere Kinder seien deshalb von den Eltern auf die Seite gezogen worden. Der Skoda-Fahrer stoppte und ein 32 Jahre alter Hochzeitsgast klopfte an die Scheibe, um diesen zur Rede zu stellen. Unvermittelt soll der 52-jährige mit der flachen Hand dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll der Autofahrer ausgestiegen und um sich geschlagen haben. Gleichzeitig beschimpfte er die Hochzeitsgäste. Mehrere Gäste konnten die Auseinandersetzung beenden werden, worauf der Autofahrer wieder in seinen Wagen stieg, eine Lautsprecherbox touchierte und nach Hause fuhr, von wo aus er selbst die Polizei verständigte.

