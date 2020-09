Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Polizei sucht Unfallzeugen

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrotweil - Die Polizei in Breisach sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag 19.09.2020 gg. 17:20 Uhr auf der L 115 zwischen Oberrotweil und Oberbergen ereignet hat. Der Fahrer eines Peugeot überholte in Richtung Oberbergen fahrend, einen langsameren Pkw und prallte nach dem Überholvorgang in das Heck eines weiteren vor ihm fahrenden Pkw. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeirevier Breisach fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war.

Zeugen die als Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei in Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

