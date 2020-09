Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Hugstetten- Einbruch in der Katholischen Pfarrgemeinde

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Sonntag 20.09.2020 gg. 23:44 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin, dass sie in der Engelgasse Einbruchgeräusche wahrnehme. Die eingesetzten Polizeistreifen stellten dann am Pfarrbüro der Katholischen Pfarrgemeinde ein eingeschlagenes Fenster fest. Das Gebäude wurde mit einem Diensthund durchsucht. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen und eine entsprechende Spurensicherung durchgeführt. Nach bisherigem Sachstand wurde nichts entwendet. Wer Hinweise auf die Täterschaft geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeiposten March Tel.: 07665/9342959 in Verbindung zu setzen.

