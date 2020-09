Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Drei Firmeneinbrüche am Wochenende

Freiburg (ots)

Eichstetten - Vermutlich ein und dieselbe Täterschaft brach in der Nacht zum Sonntag 20.09.2020 in drei Firmen in der Bruckmattenstraße ein. Zur Abarbeitung der komplexen Spurenlage wurde die Kriminalpolizei Freiburg herangezogen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld sowie ein Laptop der Marke Lenovo entwendet.

Mit den Ermittlungen ist der Polizeiposten Bötzingen befasst. Hinweise werden erbeten an Tel.: 07663/60530

