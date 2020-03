Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

TUT) Widerrechtliche Ablagerung von Abfällen (16.03.2020)

Wurmlingen (ots)

Einem Bußgeld der zuständigen Bußgeldbehörde und voraussichtlich einer Rechnung der Gemeindeverwaltung Wurmlingen sieht ein 39-jähriger Mitbürger entgegen. Nachdem einige größere Kartonagen aus Möbellieferungen auf dem Waldparkplatz am Konzenberg abgelagert wurden und durch den Bauhof der Gemeinde Wurmlingen entsorgt werden mussten, führten die Ermittlungen des am Standort Tuttlingen tätigen Sachbereiches Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz bei einem in Villingen-Schwenningen ansässigen Möbelhaus zur Feststellung des in der benachbarten Kreisstadt wohnhaften Empfängers der Möbellieferung.

