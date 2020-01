Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Versmold-Loxten - Alkoholisierter Fahrer fuhr ohne Fahrerlaubnis

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Am Sonntagabend (26.01., 18.15 Uhr) kam es auf dem Bockhorster Landweg in Versmold zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 40-jähriger Versmolder befuhr mit seinem Saab den Bockhorster Landweg in Fahrtrichtung Versmold als ihm ein zunächst unbekannter Fahrer mit einem Mercedes entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich. Nach einem kurzen Gespräch setzte der unbekannte Fahrer des Mercedes seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Die eingesetzten Beamten konnten einen 49-jährigen Mann aus Dissen (Niedersachsen) ermitteln. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem bestätigte sich bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest der Eindruck, dass der 49-Jährige den Mercedes alkoholisiert geführt hatte. Dem Dissener wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ebenso wurde gegen die Halterin des Mercedes, wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ein zusätzliches Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell