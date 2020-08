Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Verkehrsunfallflucht oder Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (01.08.2020 - 02.08.2020)

Immendingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Beschädigung eines geparkten, rot lackierten Renault Captur, die im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag auf einen Privatgrundstück im hintersten Bereich der Straße "Im Donaupark" verursacht wurde. Am Sonntagmittag wurde an dem in einem Carport untergestellten Renault eine Beschädigung an der Heckseite festgestellt. Nicht geklärt sind die Umstände, unter denen es zu der Beschädigung an dem Pkw kam. Vorstellbar wäre eine Unfallflucht oder eine Sachbeschädigung.

Personen, die der Polizei hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

