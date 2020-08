Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Mehrere Sachbeschädigungen an einer Schule - Zeugenaufruf (24.07. - 31.07.2020)

Engen (ots)

Wegen mehrerer Sachbeschädigungen ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die in den letzten zwei Wochen eine Schule in der Jahnstraße beschädigt haben. Am letzten Juli-Wochenende kletterten Unbekannte auf das Flachdach der Schule und ließen auf das Dachfenster des Lehrerzimmers eine Wachbetonplatte fallen, woraufhin die Fensterscheibe zu Bruch ging. Hierbei dürfte ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden sein. Ebenfalls einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist entstanden, als ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende auf dem Schulgelände Wände, Mülleimer, einem Unterstand sowie eine Tischtennisplatte mit goldener Farbe besprüht hat. Personen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Engen, Tel. 07733/94090, zu wenden.

