Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Dreister Diebstahl einer Brille (30.07.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Aus einem Optikergeschäft in der Höllstraße hat ein 27-jähriger Mann bereits am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in einem unbeobachteten Moment eine Brille der Marke "Porsche" im Wert von rund 400 Euro gestohlen. Der Dieb hielt sich in dem Geschäft auf und ließ sich die Brille anpassen. Während die Mitarbeiterin des Geschäfts dem Mann anschließend andere Brillen zeigte, gelang es ihm, die "Porsche"-Brille unbemerkt zu entwenden. Der Mann konnte von der Angestellten gut beschrieben und schließlich identifiziert werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell