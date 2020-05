Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Böblingen und auf der BAB 8 - Gemarkung Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Opel beschädigt

Auf derzeit ungeklärte Art und Weise stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Opel, der am Mittwoch zwischen 05:00 Uhr und 10.30 Uhr in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen am Fahrbahnrand abgestellt war. Am geparkten Wagen wurde die Fahrerseite beschädigt, wodurch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der Verursacher fuhr anschließend davon und kümmerte sich nicht um den Unfall. Allerdings ließ er weiße Lackantragungen an dem Opel zurück. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die eventuell weitere Hinweise zum Verursacher geben können.

BAB 8 / Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwoch gegen 08:15 Uhr auf der Autobahn begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf der zweispurigen Überleitung BAB 8 von Karlsruhe kommend auf die BAB 81 in Richtung Singen befuhr ein noch unbekannter Autofahrer den rechten Fahrstreifen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Unbekannte in der Überleitung einen vorausfahrenden Sattelzug überholen. Als der Unbekannte zum Überholen ausscherte, achtete er mutmaßlich nicht auf einen nachfolgenden Fiat Ducato, dessen 36 Jahre alter Fahrer stark abbremsen und nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Während des Ausweichmanövers prallte der Fiat-Lenker gegen einen Fahrbahnteiler. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der möglicherweise am Steuer eines silbernen Pkw saß, aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

