Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf dem Arsenalparkplatz; Markgröningen: Auseinandersetzung unter Jugendlichen; Asperg: Unfallflucht auf einem Schotterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfallflucht auf dem Arsenalparkplatz

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 10.50 Uhr und 11.10 Uhr auf dem Arsenalparkplatz in Ludwigsburg verübte. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen links daneben stehenden Audi und beschädigte die Beifahrertür. Ohne sich jedoch um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, machte sich der Fahrzeuglenker anschließend davon.

Markgröningen: Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Vermutlich da es zuvor zu Beleidigungen gekommen war, gerieten am Dienstag gegen 17.30 Uhr mehrere Jugendliche in der Gartenstraße in Markgröningen aneinander. Gemäß den bisherigen Ermittlungen kam es zunächst zu einem Streit zwischen einer dreiköpfigen Gruppe sowie etwa weiteren zehn Jugendlichen, die alle circa 14 Jahre alt sind. Schließlich wurde es zwischen insgesamt vier Teenagern auch handgreiflich. Die rund zehnköpfige Gruppe machten sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Vaihingen an der Enz aus dem Staub. Zwei Jugendliche der dreier Clique hatten leichte Verletzungen durch die Handgreiflichkeiten der Gegner erlitten. Der dritte junge Mann war wohl, da er einen eingegipsten Arm hat, nicht angegriffen worden. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

Asperg: Unfallflucht auf einem Schotterparkplatz

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 14.40 Uhr auf einem geschotterten Parkplatz in der Straße "Im Osterholz" in Asperg ereignete. Auf dem Parkplatz, der sich auf Höhe einer Vereinsgaststätte befindet, stand ein VW. Der noch unbekannte Fahrzeuglenker stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrzeugfront des VW und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07154/1313-0, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

