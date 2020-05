Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Tankstellen-Überfall; Gerlingen: E-Bike gestohlen

Hemmingen: Tankstellen-Überfall

Am Dienstagabend kreiste ein Polizeihubschrauber über Hemmingen und der Umgebung, nachdem gegen 18.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter versucht hatte eine Tankstelle in der Freiherr-von-Varnbüler-Straße in Hemmingen zu überfallen. Zunächst hatte der Täter die Tankstelle betreten. Er hatte, wie derzeit vorgeschrieben, seinen Mund und die Nase mit einem grauen Tuch bedeckt. Des Weiteren trug der vermutlich noch jugendliche Täter dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze. Im Innern des Tankstellenshops hielt er sich zunächst vor einem Regal auf und schien sich die Auslage anzusehen. Schließlich trat er an den mit einer Plexiglasscheibe abgetrennten Kassenbereich heran, hinter dem sich eine 55 Jahre alte Angestellte befand. Er legte nun einen Klarsichtbeutel auf den Tresen und zog eine kleine schwarze Schusswaffe hervor, die er auf die Kassiererin richtete. Diese schrie den Täter an und forderte ihn zum Gehen auf, worauf der Unbekannte die Flucht ergriff. Die 55-Jährige alarmierte hierauf die Polizei, die sogleich mit mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Ditzingen und Leonberg Fahndungsmaßnahmen durchführte. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Beamten am Boden. Der etwa 160 cm große, recht hagere, etwa 16 Jahre alte Täter konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141/18-9 zu melden.

Gerlingen: E-Bike gestohlen

Am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr stahl ein noch unbekannter Täter in der Dieselstraße in Gerlingen ein E-Bike. Das Fahrrad war mittels einen Ringschlosses am Fahrradständer eines Fitnessstudios angeschlossen gewesen. Als die Besitzerin gegen 16.45 Uhr zu dem Ständer zurückkam, lag das geknackte Schloss am Boden und das E-Bike fehlte. Es handelt sich um ein weißes Fahrrad der Marke Cube, Typ Access Hybrid Pro 29, das mit mintfarbenen und pinken Applikationen verziert ist. An der Hinterachse ist eine Kupplung für einen Fahrradanhänger montiert. Der Fahrrad hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, in Verbindung zu setzen.

