Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (25.02.2020) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Tatverdächtige befand sich gegen 18.05 Uhr in einer Unterkunft an der Humboldtstraße. Bereits am Nachmittag musste der 32-Jährige sein Zimmer in dieser Unterkunft verlassen. Als der Tatverdächtige am Abend wieder zurückkehrte, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Beamte trafen den Mann in einer Toilette der Unterkunft an. Dabei fiel den Beamten eine Plastikdose in der Jackentasche des 32-Jährigen auf. Bei einer Nachschau entdeckten sie in der Dose rund 140 Gramm mutmaßliches Amphetamin sowie mehrere LSD-Streifen. Bei einer weiteren Durchsuchung seines Hausrates fanden die Polizeibeamten Chemikalien, die zur Herstellung von Rauschgift genutzt werden können, Verpackungsmaterial sowie Feinwaagen und Konsumutensilien. Der deutsche Tatverdächtige wird am Mittwoch (26.02.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

