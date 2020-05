POL-LB: Leonberg: Angeblicher Enkel in Geldnot erbeutet 26.000 Euro; Leonberg: Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht; Renningen: Polizei sucht Besitzer eines beschädigten Mercedes

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Angeblicher Enkel in Geldnot erbeutet 26.000 Euro

Ein älterer Mann aus Leonberg ist in den vergangenen Tagen Opfer von Enkeltrick-Betrügern geworden. Wie erst jetzt bekannt wurde, war er bereits in der vergangenen Woche von einen Unbekannten telefonisch kontaktiert worden, der sich als sein Enkel ausgab und eine finanzielle Notlage vortäuschte. Der arglose Mann ließ sich dazu überreden, am 7. und am 12. Mai Bargeld abzuheben und übergab insgesamt 26.000 Euro an einen von seinem "Enkel" beauftragten Geldabholer. Angehörige bemerkten den Betrug im Nachhinein und verständigten die Polizei.

Leonberg: Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht eine noch unbekannte Zeugin, die am Dienstag gegen 11:35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Volksbank-Parkplatz in der Bahnhofstraße beobachtet haben soll. Beim Ausparken war eine Autofahrerin gegen einen dort abgestellten VW Golf gefahren und hatte sich trotz eines angerichteten Sachschadens in Höhe von ca. 1.500 Euro unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Renningen: Polizei sucht Besitzer eines beschädigten Mercedes

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 09:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Renninger Hauptstraße sucht die Polizei den Besitzer eines dunklen Mercedes, der dabei beschädigt worden sein dürfte. Der Fahrer eines VW Touran hatte den Mercedes beim Vorbeifahren hinten rechts gestreift und den Schaden an seinem eigenen Fahrzeug erst zu Hause bemerkt. Der Geschädigte wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

